Valve показала новые статуэтки Baby Roshan

Valve представила обновленные сувенирные фигурки Baby Roshan из Dota 2.

Их получат пользователи, которые прокачали Боевой пропуск The International 2017 и/или The International 2018 до двухтысячного уровня.

Инсайдер Викрам Редди сообщил в твиттере, что рассылка статуэток начнется в понедельник, а на доставку всех фигурок может уйти 2-3 месяца. По его словам, в следующем месяце Valve также подарит внутриигрового курьера Baby Roshan всем пользователям с соответствующим уровнем Боевого пропуска — так компания надеется извиниться перед игроками за задержку с отправкой статуэток.

К январю 2019 года некоторые пользователи начали угрожать студии судебными исками, но разработчики Dota 2 не комментировали ситуацию с очередными задержками. Только в феврале компания CMD Collectibles, которая занимается созданием сувенирной продукции для Valve, сообщила о завершении работы над новыми статуэтками и пообещала выпустить их в марте.