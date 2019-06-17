Valve представила Steam Remote Play для игр вне основного ПК

Еще весной Valve выпустила бета-версию сервиса потоковой передачи игр для Steam под названием Steam Link, сначала на Android, а затем на iOS. Теперь дистрибьютор цифровых игр переименовал сервис в «Steam Remote Play» и сделал его доступным для широких масс на экспериментальной основе.

Remote Play теперь позволяет клиентам транслировать свои игры за пределов своего дома, прямо на свой ПК или мобильное устройство, где бы они ни находились. Конечно же, при условии, что они имеют достаточно приличное подключение к Интернету. Ранее Steam Link был ограничен тем, что разрешал клиентам передавать свои игры из Steam на свои мобильные устройства, но только в том случае, если указанные устройства и основная игровая система находились в одной сети.

Функция удаленного воспроизведения все еще находится на экспериментальной стадии, но должна работать довольно хорошо. Это не единственное обновление, которое скоро появится в Steam. Новая версия пользовательского интерфейса библиотеки также находится в процессе разработки и должна быть доступна через программу Steam Beta в течение следующих нескольких недель.