Valve представила вторую версию игры Artifact 2.0

2020-04-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Artifact 2.0; [78]
Valve анонсировала вторую версию карточной игры Artifact 2.0, где разработчики переработали геймплей и систему монетизации.

В новой версии Artifact карты будут открываться геймплейным путем. К тому же разработчики устроят ребаланс и даже уберут некоторые карты. Также Valve больше не будет продавать карты.

Теперь же геймеры получат доступ сразу к трем линиям, также добавили и новый режим драфта, в котором можно попробовать собрать колоду без лишнего напряжения. Пока что неизвестно, когда стартует бета тестирование игры Artifact 2.0, но она станет отдельным приложением. Первыми доступ получат владельцы Artifact, купившие игру до 30 марта, а остальных будут приглашать случайным образом.

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