Valve тестирует боевой пропуск для Dota Underlords

Valve выпустила обновление для Dota Underlords, в котором появился пробный боевой пропуск. Бета-тестеры смогут получить его бесплатно.

В Proto Pass есть ежедневные и еженедельные задания, за выполнение которых игроки получат флаги, фейерверки, реакции, штандарты для флагов, рамки профиля и новое игровое поле. На 5 уровне пропуска откроется дневное поле «Дорога к Ветреным».

Valve говорит, что использует бесплатную версию боевого пропуска для сбора отзывов игроков, чтобы узнать, как будет работать платная. Каждый может написать, что ему понравилось или чего не хватает.