Valve выпустила крупнейший апдейт для Steam Beta

Сегодня компания Valve выпустила огромное обновление пользовательского интерфейса и внутриигрового оверлея в Steam Beta, а также добавила новые функции, которые активным геймерам точно понравятся. Одна из них — записная книжка, которую можно расположить поверх игрового процесса. Да, у вас, вероятно, уже есть приложение для ведения записей на вашем ПК, но сможет ли оно автоматически отображать соответствующий файл для каждой игры, в которую вы играете? Можно ли при помощи вашего софта наложить его поверх игры, чтобы он был виден во время выполнения очередного задания? Автоматически ли он синхронизируется с ПК на облаке? Valve говорит, что его новое приложение Notes делает всё это, и оно работает в автономном режиме, что очень важно.

Это не единственное окно, которое можно закрепить наверху игры: Valve говорит, что Руководства, Обсуждения и веб-браузер Steam могут быть вызваны в вашей игре с возможностью настройки прозрачности — вы даже можете смотреть видео во время прохождения любимой видеоигры, используя этот браузер. Вы также увидите новый раздел Обзор игры, когда откроете оверлей, панель инструментов для быстрого доступа ко всему, что вам может понадобиться, обновлённую вкладку уведомлений и менеджер скриншотов. Патч также добавляет опциональное ускорение оборудования для версии Steam для Linux (для Mac на подходе), а также небольшие изменения пользовательского интерфейса. Это крайне важный апдейт на самом деле и круто, что его выпустили.
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