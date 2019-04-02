Valve выпустила новое обновление для Dota 2

Вчера вечером Valve объявили, что выпускают новое обновление для игры Dota 2, под названием "Сокровище карминового каскада" (Treasure of the Carmine Cascade). Обновление содержится из новых предметов и снаряжений для героев таких как AA, Batrider, Oracle.

Однако это еще не все. Valve также упростила способ увеличения шансов. Для тех, кто не знает, что означает «увеличивающиеся шансы», короткое объяснение состоит в том, что каждый раз, когда вы открываете сокровище, ваши шансы получить один из редких / очень редких / чрезвычайно редких предметов увеличиваются. Ранее проценты не отображались, но после этого обновления отображение процентов добавили. Обновление также позволяет подписчикам Dota Plus перерабатывать ненужные предметы из сокровищ.