Valve выпустила патч версии 7.28 для Dota 2

Valve выпустила новое обновление для Dota 2. Версия 7.28 добавляет нового героя Hoodwink, новые предметы и многочисленные изменения у всех героев. Добавлен новый предмет Aghanim’s Shard. Его стоимость 1400 золота и можно купить после 20-ой минуты. Каждый герой теперь получает дополнительную способность от Aghanim’s Shard.

Игра теперь начинается ночью. Когда начинают выходить крипы наступает день. Лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать. Теперь награда за убийство нейтральных крипов не увеличивается со временем. У Рошана прирост брони увеличен с 0,325 до 0,375. Изменения коснулись и нейтральных крипов. С полным списком изменений можно ознакомится на официальном сайте игры.