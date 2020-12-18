Valve выпустила патч версии 7.28 для Dota 2

Игра теперь начинается ночью. Когда начинают выходить крипы наступает день. Лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать. Теперь награда за убийство нейтральных крипов не увеличивается со временем. У Рошана прирост брони увеличен с 0,325 до 0,375. Изменения коснулись и нейтральных крипов. С полным списком изменений можно ознакомится на официальном сайте игры.
Valve выпустила новое обновление для Dota 2. Версия 7.28 добавляет нового героя Hoodwink, новые предметы и многочисленные изменения у всех героев. Добавлен новый предмет Aghanim’s Shard. Его стоимость 1400 золота и можно купить после 20-ой минуты. Каждый герой теперь получает дополнительную способность от Aghanim’s Shard.