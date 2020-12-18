Valve выпустила патч версии 7.28 для Dota 2

Valve выпустила новое обновление для Dota 2. Версия 7.28 добавляет нового героя Hoodwink, новые предметы и многочисленные изменения у всех героев. Добавлен новый предмет Aghanim’s Shard. Его стоимость 1400 золота и можно купить после 20-ой минуты. Каждый герой теперь получает дополнительную способность от Aghanim’s Shard.

Игра теперь начинается ночью. Когда начинают выходить крипы наступает день. Лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать. Теперь награда за убийство нейтральных крипов не увеличивается со временем. У Рошана прирост брони увеличен с 0,325 до 0,375. Изменения коснулись и нейтральных крипов. С полным списком изменений можно ознакомится на официальном сайте игры.
Комментарии и отзывы Dota 2 7.28
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миромВо что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миром
Новости:
BioWare и EA представили новый трейлер Dragon Age 4

BioWare и EA на ежегодной церемонии игровых достижений "The Game Awards" представили официальный тизер со...
VR-шутер Frostpoint VR: Proving Grounds выходит в следующем месяце

Компания InXile объявила, что завершила работу над VR-шутером Frostpoint VR: Proving Grounds и готова ее ...
Предлагаем оценить современные игры в 8К с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090

Пока многие мечтают о 8K разрешении, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 уже способна запускать игры в так...
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
SPC Gear представила две игровые мыши LI...
SPC Gear представила две игровые мыши LISPC Gear представила две игровые мыши LIX Onyx White и LIX Plus Onyx White в белом исполнении. ...
Стриминговый сервис Quibi закрывается...
Стриминговый сервис Quibi закрывается...
Новый электрический флагман от BMW...
Новый электрический флагман от BMWBMW выпустила свой самый передовой электрический внедорожник iX. Сама компания называет его своим «технол...
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуют...
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуютНа момент релиза флагманских видеокарт компании NVIDIA многие геймеры были разочарованы тем, что производ...
Samsung выпустила бесплатное приложение ...
Samsung выпустила бесплатное приложение Samsung впервые запустила TV Plus в качестве службы проката видео в США в 2016 году, одновременно экспери...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру ...
Redmi Note 10 получит 108-Мп камеру Несколько дней назад один из боссов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг подтвердил скорый выход новых смартфонов Re...
Представлены вентиляторы Alphacool ES и ...
Представлены вентиляторы Alphacool ES и Компания Alphacool анонсировала два вентилятора ES и SL-15 PWM. Вентиляторы SL-15 PWM разработаны специал...
Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появилс...
Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появилсТелефоны JSC-AN00/JSC-TN00 и HJC-AN00/HJC-TN00 Huawei были сертифицированы телекоммуникационным органом T...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал а...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал аПредставленный на прошлой неделе Huawei Mate 40 RS Porsche Design стал одним из самых дорогих смартфонов ...
Corsair представила гарнитуру Virtuoso S...
Corsair представила гарнитуру Virtuoso SВ последнее время на рынке компьютерной периферии было не так уж много ярких новинок, так что стоит обрат...
3D-карту Sapphire Radeon RX 6800 XT PULS...
3D-карту Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSНесколько дней назад компания Sapphire опубликовала первый рендер графического адаптера Radeon RX 6800 XT...
Apple переносит поставки iPhone 12 Pro ...
Apple переносит поставки iPhone 12 Pro Сегодня во многих странах мира стартовал прием предзаказов на смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которы...
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor