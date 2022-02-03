Valve выпустила важный апдейт для Steam

С сегодняшнего дня Valve предоставляет пользователям Steam возможность видеть размер игры до того, как они попытаются ее установить. На страницах библиотеки игр наконец-то будет указано общее пространство, необходимое для игры, без необходимости сначала нажимать «Установить», чтобы увидеть сведения о дисковом пространстве и примерное время загрузки. Это незначительное изменение, которое будет выпущено в рамках бета-обновления Steam на этой неделе, означает, что оно должно стать доступным для всех пользователей Steam в ближайшие недели. Изменение произошло после того, как в сентябре Valve обновила свою страницу загрузок, чтобы сделать ее более информативной. Капитальный ремонт включал улучшенный раздел для управления хранилищем, а также отображение более подробной информации о ходе загрузки и ходе установки.

В 2019 году Valve изменила дизайн своих библиотек Steam, чтобы упростить поиск игр, посмотреть, во что играют друзья, и следить за обновлениями или новостями от разработчиков игр. И Discord, и Epic Games Store подтолкнули Valve к модернизации Steam, который часто отставал в удобстве использования и дизайне. Последние изменения загрузки происходят как раз в тот момент, когда Valve готовится к запуску своё портативного устройства Steam Deck, и, несомненно, они предназначены для улучшения пользовательского опыта. Напомним, что портативная консоль Steam Deck поступит в продажу с 25 февраля, так что, возможно, апдейт выйдет уже на следующей неделе.