Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Valve; [37]
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Создатели Account Generator указали, что разбираются с проблемой, и порекомендовали заблокированным пользователям обратиться в техническую поддержку Steam.

В марте 2019 года Valve рассказала о новой системе модерации обзоров в Steam, которую создали для борьбы с намеренными атаками пользователей. Она будет отслеживать необычную активность на всех страницах игр и оповещать об этом сотрудников студии. Позже компания представила будущий вид библиотеки сервиса Steam, а также изменила систему оценок игр.

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