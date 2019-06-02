Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam

Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).

Создатели Account Generator указали, что разбираются с проблемой, и порекомендовали заблокированным пользователям обратиться в техническую поддержку Steam.

В марте 2019 года Valve рассказала о новой системе модерации обзоров в Steam, которую создали для борьбы с намеренными атаками пользователей. Она будет отслеживать необычную активность на всех страницах игр и оповещать об этом сотрудников студии. Позже компания представила будущий вид библиотеки сервиса Steam, а также изменила систему оценок игр.