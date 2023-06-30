Valve запрещает игры в Steam, если графику рисовал ИИ

Недавно на просторах интернета появилась новость о том, что компания Valve готова запретить все игры на платформе Steam, содержащие любые изображения, созданные искусственным интеллектом. По сообщению пользователя под ником potterharry97, компания не желает публиковать игры, в которых используются ИИ-генерированные изображения, созданные на основе материала, права на который у разработчика отсутствуют. Согласно сообщению на Reddit, potterharry97 пытался опубликовать игру на Steam с двумя или тремя изображениями, сгенерированными ИИ, и он считал, что они пройдут проверку Valve. Однако Valve связалась с ним и сообщила, что не может выпустить игру из-за нарушения авторских прав на искусство, созданное ИИ. В компании заявили, что эти рисунки явно основываются на материалах, защищённых авторскими правами третьих лиц.

А так как юридическая собственность на такое искусство, созданное ИИ, неясна, компания не может выпустить игру с контентом, нарисованным ИИ. Стоит отметить, что для прохождения проверки Valve разработчик должен обладать правами на все интеллектуальную собственность, используемую в базе данных, на основе которой ИИ создаёт контент. Это значит, что если вы создаёте какую-либо графику на основе рисунков из интернета, то вам нужно иметь права на всю эту графику, чтобы потом использовать контент в коммерческих целях. Выходит, что всё же гораздо дешевле нарисовать эту графику самостоятельно или купить у художника.
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