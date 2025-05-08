Valve запретила релиз мода для CS: GO, который сама же и одобрила

По словам разработчиков, Valve одобрила проект ещё в 2017 году. Однако после нескольких лет тишины, в январе 2025 года, мод был отклонён без подробных объяснений. Valve лишь указала, что «ваше приложение не подходит для Steam». Попытки команды выяснить, что именно имелось в виду, остались без ответа. Когда разработчики решили обойти Steam и выпустить обновление через платформу ModDB, буквально за несколько часов до релиза они получили от Valve уведомление с требованием о прекращении деятельности. В последующей переписке Valve уточнила, что выпуск Classic Offensive считается распространением производного контента, основанного на их интеллектуальной собственности, что нарушает их авторские права. Довольно странная ситуация — обычно Valve всегда поддерживала разработчиков модов.