Valve запретила релиз мода для CS: GO, который сама же и одобрила

Valve направила команде разработчиков мода Classic Offensive для Counter-Strike: Global Offensive официальное требование о прекращении деятельности несмотря на то, что изначально одобрила этот проект восемь лет назад. В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, команда мода предупреждает других создателей модификаций, что им стоит переосмыслить своё отношение к Valve. По их словам, компания извлекает выгоду из креативности сообщества, но в любой момент может закрыть многолетнюю работу, даже если она изначально проходила по всем правилам, установленным самой же Valve — правилам, которые могут быть изменены без предупреждения.

По словам разработчиков, Valve одобрила проект ещё в 2017 году. Однако после нескольких лет тишины, в январе 2025 года, мод был отклонён без подробных объяснений. Valve лишь указала, что «ваше приложение не подходит для Steam». Попытки команды выяснить, что именно имелось в виду, остались без ответа. Когда разработчики решили обойти Steam и выпустить обновление через платформу ModDB, буквально за несколько часов до релиза они получили от Valve уведомление с требованием о прекращении деятельности. В последующей переписке Valve уточнила, что выпуск Classic Offensive считается распространением производного контента, основанного на их интеллектуальной собственности, что нарушает их авторские права. Довольно странная ситуация — обычно Valve всегда поддерживала разработчиков модов.