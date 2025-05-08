Valve запретила релиз мода для CS: GO, который сама же и одобрила

Valve направила команде разработчиков мода Classic Offensive для Counter-Strike: Global Offensive официальное требование о прекращении деятельности несмотря на то, что изначально одобрила этот проект восемь лет назад. В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, команда мода предупреждает других создателей модификаций, что им стоит переосмыслить своё отношение к Valve. По их словам, компания извлекает выгоду из креативности сообщества, но в любой момент может закрыть многолетнюю работу, даже если она изначально проходила по всем правилам, установленным самой же Valve — правилам, которые могут быть изменены без предупреждения.

По словам разработчиков, Valve одобрила проект ещё в 2017 году. Однако после нескольких лет тишины, в январе 2025 года, мод был отклонён без подробных объяснений. Valve лишь указала, что «ваше приложение не подходит для Steam». Попытки команды выяснить, что именно имелось в виду, остались без ответа. Когда разработчики решили обойти Steam и выпустить обновление через платформу ModDB, буквально за несколько часов до релиза они получили от Valve уведомление с требованием о прекращении деятельности. В последующей переписке Valve уточнила, что выпуск Classic Offensive считается распространением производного контента, основанного на их интеллектуальной собственности, что нарушает их авторские права. Довольно странная ситуация — обычно Valve всегда поддерживала разработчиков модов.
Xbox получил важнейшую функцию для игры с друзьями…
В рамках февральского обновления для Xbox компания Microsoft добавила возможность легко приглашать друзей…
В Roblox интегрировали ИИ для генерации 3D-объектов…
Сегодня платформа Roblox запускает и открывает исходный код инструмента Cube 3D — первой версии своего ба…
Microsoft всё ещё судят за покупку Activision Blizzard…
Федеральная торговая комиссия США проиграла апелляцию по делу против покупки Activision Blizzard компание…
Grand Theft Auto VI выйдет в формате метавселенной…
Сегодня сайт информационное издание DigiDay сообщило, что Rockstar Games ведёт переговоры не только с соз…
Состоялся старт игры Spirit of the North 2…
Spirit of the North 2 — захватывающее продолжение полюбившегося приключения, вдохновленного нордическим ф…
Самая новая версия Майнкрафта 1.22: дата выхода, обновления,…
Новая версия Minecraft PE 1.22 анонсирована на мероприятии Minecraft Live 2024. Разработчики заявили, …
Grand Theft Auto V всё ещё лидер по стримингу…
Спустя 11 лет после выхода Grand Theft Auto V остаётся феноменально популярной — в прошлом году она стала…
Sid Meier’s Civilization VII выйдет в VR…
Судя по информации из сети, популярная франшиза стратегий Civilization в ближайшем будущем получит VR-вер…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor