Valve запустила Летнюю распродажу в Steam с конкурсом на бесплатные игры

25 июня в Steam стартовала летняя распродажа игры, а также конкурс.

Акция продлится до 9 июля, и за это время пользователи магазина смогу купить игры и дополнения по заниженной цене. Среди проектов, которым срезали ценник, оказались Assassin’s Creed: Odyssey, TES: Online, игры серии Wolfenstein, а также TES V: Skyrim. Valve также запустила соревнование среди пользователей Steam. Совершая покупки или выполняя задания в указанных играх, геймеры будут получать очки для своей команды. Победители гонки автоматически примут участие в розыгрыше игр, которые будут раздавать из списка желаемого пользователей. По словам Valve, игры, которые стоят на первом месте в «вишлисте» скорее всего и подарят геймеру, оказавшемуся в списке победителей.