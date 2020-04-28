Веб-сайт GamesRadar объявил дату мероприятия Future Games Show

Популярный портал GamesRadar объявил о проведении события Future Games Show. На нем будут продемонстрированы последние новости игровой индустрии. Как и ожидалось, мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции.

Длительность Future Games Show составит около одного часа. Известно, что трансляция будет идти на YouTube-канале GamesRadar, канале Twitch, в Twitter и других социальных сетях. Спонсорами события станут PC Gamer, TechRadar, T3, Tom's Guide, Kotaku UK, Edge Magazine.

Мероприятие Future Games Show пройдет в начале июня 2020 года.