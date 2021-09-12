Venom появится в Marvel's Spider-Man 2

На презентации Sony PlayStation, Insomniac Games показала не только тизер к Росомахе, но и вторую часть Человека паука. Трейлер демонстрирует как два Человека паука Питер Паркер и Майлз Моралес сражаются бок о бок с противниками. Но вдруг появляется Веном, который как ожидается исполнит роль злодея. Озвучивать Венома будет актер Тони Тодд, он также озвучивал Томми Бриггса в Call of Duty: Black Ops II и вортигонов из Half-Life: Alyx и Half-Life 2: Episode Two.

Marvel's Spider-Man 2 игра будет эксклюзивной для консоли PS5. На данный момент запуск планируется в 2023 году.

Комментарии и отзывы Marvel's Spider-Man 2
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