Вышел фильм по вселенной Gears Wars...

На днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной серии про борьбу человечества с мутантами-саранчой. Новые «Шестеренки» уже успели собрать множество положительных отзывов от критиков со всего мира. Несмотря на то, что в подобных играх сюжет уступает пальму первенстве геймплею, перед игрой в новую часть вспомнить о приключениях Маркуса Феникса с компанией, было бы совсем не лишнем.

Но кто из современных геймеров будет перепроходить для этого предыдущую часть? По крайней мере, примерно этой мыслю руководствовались в Microsoft, создавая, в преддверии выхода игры, фильм «Gears: Восхождение Кейт».

К сожалению, на поверку, фильм оказался не полнометражным, а лишь компиляцией из сюжетных роликов Gears of Wars 4 с небольшим добавлением геймплея. Тем не менее, он вполне подробно знакомит с героями франшизы и проливает свет на предысторию борьбы за планету Сера. Чтобы сильнее вовлечь зрителя в происходящее на экране, главные герои впервые заговорили на русском: для дубляжа были приглашены Михаил Беляков, Иван Жарков (голос Тора) и Татьяна Шитова (голос Алисы). Актеры отметили, что каждый из героев показывает свой собственный подход к подаче истории, и для них было важно передать это в озвучке. Помимо фильма, была представлена консоль X-Box One и контроллер к ней, выполненные в дизайне игры Gaers 5. Кстати, счастливые обладатели оной получат в подарок все игры серии. Цена вопроса – 39 990 рублей.

агрессивный кооперативный «Побег»;

соревновательный «Противостояние» с девятью встроенными типами игр;

детально проработанный режим «Орда»;

интуитивно понятный «Конструктор карт»;

огромная сюжетная кампания, посвященная Кейт Диаз и ее попыткам остановить главную угрозу Серы — себя.

В Gears 5 представлено пять режимов игры:Обладатели Ultimate-издания также получат три набора персонажей для сетевых режимов: Сару Коннор и эндоскелет Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы», двух спартанцев Эмиля-A239 и Кэт-B320 из Halo: Reach и суперзвезду WWE Дэвида Батисту, который будет представлен в броне Маркуса Феникса.

Автор: Артем Костенко