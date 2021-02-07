Вышел новый патч Cyberpunk 2077 Hotfix 1.12

С момента запуска игры CD Projekt RED выпустили немало обновлений и это не может не радовать. Говорит это о том, что постоянно идет работа над улучшением игры. На днях был выпущен очередной патч Hotfix 1.12, он устраняет проблему уязвимости версии игры для PC. Исправлена ​​проблема переполнения буфера, удалены и заменены некоторые файлы.

Предыдущий патч версии 1.1 принес улучшения стабильности и оптимизации производительности игры. За все время с момента запуска игры Cyberpunk 2077 разработчики проделали огромную работу над устранением ошибок, но все еще впереди, утверждают CD Projekt RED.
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