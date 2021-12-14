Вышел первый трейлер Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok

Ubisoft сегодня выпустила первый трейлер предстоящего нового контента DLC Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, который будет официально запущен и доступен для игры с 10 марта 2022 года. Доступный как отдельная покупка для владельцев основной игры, Dawn of Ragnarok станет доступен после того, как игроки достигнут уровня поселения 4 и разблокируют хижину Валки. Рекомендуется, чтобы игроки были 340 уровня, чтобы избежать трудностей игрового процесса в Свартальфхейме.

Игроки, купившие дополнение в период с 13 декабря 2021 года по 9 апреля 2022 года, бесплатно получат внутриигровой набор Сумерек. В набор входит скин Ворона-посланника Деллингра, ездовое животное Havardr Lynx, набор сумеречного снаряжения и топор датчанина Альгурнира. В исходную базовую игру можно играть на Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, системе PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games, Ubisoft Connect и Google Stadia.