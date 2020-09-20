Вышел трейлер многопользовательского режима Call of Duty: Black Ops Cold War

Похоже, пора уходить от Call of Duty: Modern Warfare. Activision и разработчик Treyarch представили многопользовательский режим Call of Duty: Black Ops Cold War.

Презентация игры состоялось во время специальной прямой трансляции, на которой Activision выпустила многопользовательский трейлер, в котором все кадры игры были сняты на PlayStation 5.

В Black Ops Cold War не будет динамичного многопользовательского режима со специальными способностями и стимуляторами, в отличие от предыдущих частей серии Black Ops. Эта игра возвращает серию к ее корням, с игровым процессом, который разворачивается в неспокойное время в американской истории. В трейлере были представлены пять карт из мультиплеера: Armada, Miami, Crossroads, Moscow и Satellite. Activision также упомянула, что в этой игре будет кросс-игра между всеми консолями, включая PlayStation 5 следующего поколения и Xbox Series X.

Call of Duty: Black Ops Cold War стартует 13 ноября 2020 года.

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