Вышло дополнение Railway Empire 2 Industrial Wonders

Вышло новое дополнение для популярной экономической стратегии Railway Empire 2. Industrial Wonders уже доступна в версиях для Steam, Xbox, PC, PlayStation 4|5, Xbox One и Xbox Series X|S. В Railway Empire 2 – Industrial Wonders вам предстоит столкнуться с вызовами новой эпохи, расширить транспортную империю и закрепить влияние в трех ключевых промышленных центрах: Германии, Франции и США. Используйте новые паровые двигатели эпохи инноваций, чтобы увеличить производительность предприятий и возвести современные инженерные чудеса. В дополнение войдут три новых сценария: «Индустриальное чудо» (с 1869 г.), «Железная леди» (с 1880 г.) и «Бетонный гигант» (с 1910 г.).

  • Сталь и пар. Railway Empire 2 – Industrial Wonders отправит игроков в увлекательное путешествие по трем ключевым центрам промышленной эпохи.
  • Тяжелая артиллерия. Используйте новые локомотивы, включая легендарные «Биг Бой» и «Тяжелый Микадо».
  • Полный вперед. В дополнение входят три новых кампании: «Рурская долина» (с 1860 г.), «Эйфелева башня» (с 1889 г.) и «Плотина Гувера» (с 1931 г.).
  • Создаем будущее. Вас ждут три новых карты — Рурская область, Иль-де-Франс и плотина Гувера.
  • Наращиваем производство. Осваивайте обновленные производственные схемы — создавайте предприятия и выбирайте продукцию для сельского хозяйства. Ваши фабрики смогут выпускать больше разнообразных товаров.
  • Гимны прогресса. Более 15 новых тематических музыкальных треков и джинглов, которые погрузят вас в атмосферу новой эпохи.
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