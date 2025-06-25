Вышло дополнение Railway Empire 2 Industrial Wonders

Вышло новое дополнение для популярной экономической стратегии Railway Empire 2. Industrial Wonders уже доступна в версиях для Steam, Xbox, PC, PlayStation 4|5, Xbox One и Xbox Series X|S. В Railway Empire 2 – Industrial Wonders вам предстоит столкнуться с вызовами новой эпохи, расширить транспортную империю и закрепить влияние в трех ключевых промышленных центрах: Германии, Франции и США. Используйте новые паровые двигатели эпохи инноваций, чтобы увеличить производительность предприятий и возвести современные инженерные чудеса. В дополнение войдут три новых сценария: «Индустриальное чудо» (с 1869 г.), «Железная леди» (с 1880 г.) и «Бетонный гигант» (с 1910 г.).