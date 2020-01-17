Вышло дополнение для игры The Elder Scrolls Online

2020-01-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - The Elder Scrolls Online; [87]
Разработчики Bethesda вступили очередное дополнение для игры The Elder Scrolls Online.

Владельцы игры получат два новых дополнения с подземельями и сюжетными заданиями. Это Ледяной Предел и Нечестивую Могилу.

После выйдет обновление Греймур, где геймеры отправятся в Западный Скайрим.

В дополнении игроки получат:

  • Новый регион — Западный Скайрим
  • Новую систему реликвий
  • Испытание на 12 игроков Эгида Кин
  • Событие Мрачные бури
  • Новые мини-подземелья, открытые подземелья и отдельные задания
  • Улучшения и изменения, включая переработку ветки способностей Вампир
Обновление выйдет 18 мая на платформе PC, а 2 июня представят на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Ещё в 2020 году TES: Online обзаведется официальной русскоязычной локализацией.


Комментарии и отзывы The Elder Scrolls Online
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