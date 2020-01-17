Вышло дополнение для игры The Elder Scrolls Online

Разработчики Bethesda вступили очередное дополнение для игры The Elder Scrolls Online.
Владельцы игры получат два новых дополнения с подземельями и сюжетными заданиями. Это Ледяной Предел и Нечестивую Могилу. После выйдет обновление Греймур, где геймеры отправятся в Западный Скайрим.
В дополнении игроки получат:
- Новый регион — Западный Скайрим
- Новую систему реликвий
- Испытание на 12 игроков Эгида Кин
- Событие Мрачные бури
- Новые мини-подземелья, открытые подземелья и отдельные задания
- Улучшения и изменения, включая переработку ветки способностей Вампир