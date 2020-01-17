Вышло дополнение для игры The Elder Scrolls Online

Разработчики Bethesda вступили очередное дополнение для игры The Elder Scrolls Online.

Владельцы игры получат два новых дополнения с подземельями и сюжетными заданиями. Это Ледяной Предел и Нечестивую Могилу.

В дополнении игроки получат:

Новый регион — Западный Скайрим

Новую систему реликвий

Испытание на 12 игроков Эгида Кин

Событие Мрачные бури

Новые мини-подземелья, открытые подземелья и отдельные задания

Улучшения и изменения, включая переработку ветки способностей Вампир

После выйдет обновление Греймур, где геймеры отправятся в Западный Скайрим.Обновление выйдет 18 мая на платформе PC, а 2 июня представят на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Ещё в 2020 году TES: Online обзаведется официальной русскоязычной локализацией.