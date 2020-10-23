Вышло новое обновление 1.2 для Outer Worlds Switch

Разработчик Obsidian Entertainment выпустил новое обновление для Outer Worlds, целью которого является улучшение производительности игры и визуальных эффектов на платформе Nintendo. Помимо визуальных улучшений, производительность игры была улучшена за счет упаковки текстур.

Новое обновление добавляет глубину резкости для разговорной камеры. Оптимизированы материалы для окружающей среды и местности. Произведен редизайн некоторых зданий. Исправлены проблемы с ИИ персонажей. Оптимизировано и добавлено больше растительности в мир.

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