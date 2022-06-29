Вышло новое обновление Assassin's Creed Valhalla 1.5.3 с множеством изменений

Разработчики Assassin's Creed Valhalla выпустили новое обновление версии 1.5.3. Оно доступно на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК.

В обновлении 1.5.3 для Assassin's Creed Valhalla будет добавлена ​​поддержка нового снаряжения Bifröst, в том числе мерцающего щита и радужного топора. Оба предмета будут доступны бесплатно во внутриигровом магазине Animus. Также апдейт включает множественные улучшения и исправления ошибок, в том числе различные исправления для квестов, представленных в дополнении Dawn of Ragnarok и многое другое. Полные примечания к обновлению доступны на официальном сайте игры.

Обновление для PlayStation весит около 1,4 ГБ, на Xbox до 8,8 ГБ. На ПК новое обновление весит 7,17 ГБ.
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