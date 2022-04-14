Вышло новое обновление Valorant 4.07

Вышло обновление Valorant 4.07 для игроков на ПК. Согласно официальным примечаниям к патчу Valorant 4.07, последнее обновление добавило новый набор серверов в Латинской Америке. Помимо этого, обновление включает изменения агентов и оружия. Теперь у Bulldog и Stinger есть задержка передачи данных о выстреле при переключении в режим альтернативной стрельбы. Теперь переключение на стрельбу очередями станет чуть сложнее и дольше. Теперь страница покупки товаров за VP должна открываться почти моментально. Исправлена ошибка, из-за которой игроки, получившие бан, не всегда моментально исключались из матча. Исправлена ошибка, из-за которой бонусы за мастерство иногда отображались не в нужное время.

В альтернативных игровых режимах добавлены новые способы обнаружения различных видов поведения, связанного с AFK. Устранен эксплойт, связанный с тросами, из-за которого Yoru мог использовать оружие сразу после окончания действия ультимейта. Исправлена ошибка, из-за которой можно было обезвреживать Spike во время применения умений. Теперь "Ищейки" Skye снова могут ломать разрушаемые двери на Ascent.