Вышло новое приложение Steam для смартфонов

Некоторое время назад в сети появилась информация о новом клиенте Steam для смартфонов, которое должно существенно упростить жизнь многим пользователям по всему миру. Потом новую версию приложения отправили в закрытый бета-тест для определённой аудитории, а сегодня софт официально доступен всем желающим для загрузки. Из важных нововведений стоит выделить вход в аккаунт по QR-коду — пользователю не нужно будет вводить пароль, так как достаточно достать смартфон из кармана, навести камеру на этот QR-код, после чего совершенно спокойно войти в аккаунт. Функция, безусловно, не новая, так как подобные сервисы есть давно у многих популярных приложений за пределами мира видеоигр. Двухфакторная аутентификация, конечно, тоже никуда не делась.

Отдельно стоит похвалить новое приложение за функцию удалённого запуска загрузки видеоигр. Ранее вы не могли никак удалённо загрузить игру с компьютера, если только не установили специальный софт для удалённого доступа. Теперь с этим никаких проблем — достаточно, чтобы компьютер был включён, после чего вы спокойно открываете мобильное приложение, выбираете игру, а потом компьютер, на который нужно её установить. Собственно, теперь пока вы будете на работе или поедете за покупками, приложение автоматически скачает вам любимый шутер, чтобы вам не пришлось ждать загрузку уже дома. Странно, что такая важная функция появилась только сейчас, спустя столько лет существования мобильного приложения.
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