Вышло обновление Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения и бесплатная пробная версия

CD PROJEKT RED объявило о выходе бесплатного обновления Cyberpunk 2077, которое представляет игрокам версию игры для нового поколения консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5, а также вносит ряд улучшений на всех доступных платформах.

С выходом Патча 1.5 Cyberpunk 2077 использует дополнительные мощности консолей нового поколения, что позволяет игрокам наслаждаться трассировкой лучей, динамическим разрешением 4K, ускоренной загрузкой и другими многочисленными визуальными и техническими улучшениями. Помимо этого на PlayStation 5 реализована поддержка адаптивных триггеров и тактильного отклика контроллера DualSense.

Студия представила два видео, демонстрирующих игровой процесс на Xbox Series X и PlayStation 5. Кроме того, на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5 теперь доступна бесплатная пробная версия, которая позволяет играть в Cyberpunk 2077 до покупки в течение 5 часов. Бесплатной пробной версией можно воспользоваться 30 дней до 15 марта, 19:00 МСК. После завершения выделенного времени приключения в Найт-Сити можно будет продолжить, приобретя полную версию игры. Владельцы версий на Xbox One и PlayStation 4 также получат возможность перенести свои игровые сохранения на Xbox Series X|S и PlayStation 5 соответственно. Больше информации можно узнать на сайте.

Помимо улучшений для нового поколения консолей, Патч 1.5 также включает в себя множество изменений для всех версий игры, среди которых: улучшения стабильности и производительности, изменения в игровом процессе, экономики, локациях, а также функциональности карты. Ряд модификаций также коснулись романтических взаимодействий и системы заказов от фиксеров. В рамках обновления Cyberpunk 2077 получила и бесплатный дополнительный контент: новое оружие, снаряжение, квартиры, которые может арендовать Ви, изменения внешнего вида персонажа и многое другое.

Cyberpunk 2077 с сегодняшнего дня доступен на Xbox Series X|S и PlayStation 5 как бесплатное обновление для всех владельцев консолей предыдущего поколения, а также для покупки в цифровой версии в магазинах Microsoft и PlayStation Store. Игра с Патчем 1.5 также доступна на Xbox One, PlayStation 4, Stadia и ПК.