Видеоигра DOOM Eternal бьет все рекорды франшизы

20 марта стартовал запуск DOOM Eternal, который можно считать удачным настолько, что видеоигра побила все рекорды франшизы. Игра была самой продаваемой игрой в течении первой недели выпуска в магазине Steam.

По некоторым данным, количество онлайн-игроков в DOOM Eternal превысило более 100 тысяч. Напомним, что HD-ремастер вышедший в 2016 году продал около 2 миллионов копий для ПК.

Игра стартовала отлично. Время покажет, как далеко сможет зайти DOOM Eternal, так как проект рассчитан на долгосрочную перспективу.