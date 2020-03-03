Видеоигра Death Stranding появится 2 мая на ПК

Студия разработчик 505 Games разрабатывает версию для игры на ПК. Согласно планам компании, игра должна принести около 50 миллионов евро с продаж. Приблизительная дата выхода игры июнь 2020 года. Версия для ПК добавит бонус Half-Life. Хидео Кодзима сотрудничал с Valve. Игра продемонстрирует новинку Decima Engine.

Death Stranding - компьютерная игра в жанре action с открытым миром. действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории США. Игроки смогут взять на себя роль Сэма Портера Бриджеса.