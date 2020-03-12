Видеоигра Elden Ring будет использовать игровой движок Unreal Engine 4

Elden Ring - компьютерная игра в жанре action/rpg с открытым миром. Разработчиком игры является японская компания FromSoftware, издателем выступила Bandai Namco Entertainment. Elden Ring представляет собой фэнтези в западном духе.

Неотъемлемой частью игры составляют бои с уникальными боссами. Игра похожа на Sekiro: Shadows Die Twice. Интерфейс позволяет создать своего уникального персонажа. Персонаж передвигается по открытому миру верхом на лошади. На вашем пути будут встречаться руины, различные поселения и многоуровневые замки.

Elden Ring предлагает одиночную игру. Разработчик сообщает, что будет использовать игровой движок Unreal Engine 4. Дата выхода игры назначена на лето 2020 года.