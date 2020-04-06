Видеоигра Ghost Recon Breakpoint получила поддержку API Vulkan

Видеоигра Ghost Recon Breakpoint построена на движке AnvilNext 2.0. Нам стало известно, что теперь игра поддерживает API Vulkan из последнего обновления 2.0.

Судя по тестам, технология API Vulkan действительно может предложить повышение производительно по сравнению с API DX11. Особенно заметно при сравнении производительности видеокарт AMD Radeon VII и Nvidia RTX 2080 Ti. А в разрешении в 1080p это очень заметно.

Скорее всего, это связано с тем, что технология Vulkan использует больше ресурсов VRAM, что и выдает такие результаты.