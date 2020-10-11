Видеоигра Marvel's Avengers теряет игроков

Интерес к видеоигре Marvel's Avengers со стороны игроков постепенно угасает. Компания Crystal Dynamics обратилась к фанатам видеоигры Marvel's Avengers и прокомментировала текущую ситуацию: "Мы исправляем ошибки и выпускаем обновления настолько быстро, насколько это возможно и стремимся сделать игру Marvel's Avengers лучше".

Также компания добавила, что каждый день команда разработчиков отслеживает все отзывы и предложения игроков. В скором времени в игру добавят новый контент и новых героев. Обновление запланировано на конец октября. Разработчики надеются, что это привлечет новых игроков и ситуация улучшиться.
Комментарии и отзывы Marvel's Avengers
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