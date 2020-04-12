Видеоигра Nioh 2 получает обновление 1.08

2020-04-12, Автор - Ramil; Продукт - Nioh 2; [80]
Новое обновление для Nioh 2 стало доступным для скачивания. Версия обновления 1.08 вносит изменения навыков и оружия Yokai и делает их более эффективными.

Была улучшена тренировочная комната Dojo Training Room. Увеличен шанс выпадения ядра души для врагов: Mini-bozu, Toxic Slime, Oni-bi, Karakasa, Flying Bolt.

Предыдущее обновление внесла коррективы к сложности игры и увеличили урон врагов, чтобы игра не казалось легкой. Более подробные заметки об обновлении доступны на официальном сайте игры. Nioh 2 является достойным продолжением игры.

Комментарии и отзывы Nioh 2
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