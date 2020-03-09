Видеоигра Pathfinder: Wrath of the Righteous представлена на PAX East 2020

Игровой проект Pathfinder: Wrath of the Righteous был представлен на выставке PAX East 2020. Разработчиком игры является Owlcat Games.

Игра Pathfinder: Wrath of the Righteous предлагает режим компании и многопользовательский режим. Это стратегическая rpg с реалистичной графикой и анимацией. Вам будут доступны различные персонажи и классы. Игровая механика предлагает конные бои, прокачка героев, улучшение экипировки и оружия. Исследование новых территорий и сражения с другими противниками, а также с монстрами.

Разработчик планирует выпустить игру на платформах Windows, PS4, Xbox.