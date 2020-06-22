Видеоигра Sea of Thieves получает новый контент

Пиратский симулятор Sea of Thieves получает новый бесплатный контент и добавляет "Призрачные корабли". Игрокам предстоит возможность сразится с кораблями-призраками за которые можно получить золото и повышенное репутацию. Охотится за "Кораблями-призраками" могут игроки достигшие 25 уровня.

В игру добавили Пиратскую лавку, где можно приобрести разные предметы. Исправлены ошибки и недочеты. Изменен игровой процесс и система боя. Размер обновления составляет для Xbox One - 5,88 Гб, для WIndows 10 - 6,28 Гб, для версии Steam - 2,62 Гб.