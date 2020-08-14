Видеоигра Spider-Man: Miles Morales получает поддержку трассировки лучей

Директор компании Insomniac Games Джеймс Стивенсон дал интервью и рассказал подробности от том как продвигается работа над видеоигрой Spider-Man: Miles Morales. Позже руководитель компании выложил у себя на странице в социальной сети изображение Человека-Паука. Если приглядеться то мы увидим, что на луже четко видно отражение, это свойственно аппаратной трассировке лучей.

Spider-Man: Miles Morales станет одной из игр, включенных в список запуска консоли Sony PlayStation 5. Insomniac Games также подтвердила, что играть можно будет при разрешении 4K 60 FPS.

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