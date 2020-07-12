Видеоигра Thronebreaker: The Witcher Tales приходит на iOS

Игра для одного пользователя Thronebreaker: The Witcher Tales, в которой игрок управляет воинственной королевой Мэв. Все сражения в игре происходят в формате карточной игры. Игровой процесс очень увлекательный. Для того чтобы играть в игру, на вашем устройстве должна быть установлена версия операционной системы iOS от 13.3 и выше. Игру также можно будет играть на устройствах iPhone, iPad и iPod Touch.

Версия для iOS имеет специальные элементы управления с сенсорным экраном, а также поддерживает облачное сохранения. Игра весит около 2 Гб.

Комментарии и отзывы Thronebreaker: The Witcher Tales
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