Видеоигра Tony Hawk возвращается

2020-03-13, Автор - Ramil; Продукт - Tony Hawk; [82]
Серия Pro Skater от Tony Hawk доминировала в начале 2000-х. Но затем интерес у игроков к ней угас. Разработчики попытались возродить игру, но попытки оказались неудачными.

Слухи о выходе новой игры быстро распространяются. Профессиональная скейтбордистка Лизза Арманто заявила в одном из интервью, что она появится в игре Tony Hawk. По некоторым данным известно, что компания Activision примется за разработку игру. Тем более, компания пересматривает свои старые проекты, а также занимается ремейками проектов. Activision подготовила несколько новых прототипов Pro Skater 1 и 2 от Tony Hawk.

Выход новой игры крупной франшизы принесет разнообразие в игровую индустрию, которая на данный момент пользуется успехом только активных шутеров.

Комментарии и отзывы Tony Hawk
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