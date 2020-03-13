Видеоигра Tony Hawk возвращается

Серия Pro Skater от Tony Hawk доминировала в начале 2000-х. Но затем интерес у игроков к ней угас. Разработчики попытались возродить игру, но попытки оказались неудачными.

Слухи о выходе новой игры быстро распространяются. Профессиональная скейтбордистка Лизза Арманто заявила в одном из интервью, что она появится в игре Tony Hawk. По некоторым данным известно, что компания Activision примется за разработку игру. Тем более, компания пересматривает свои старые проекты, а также занимается ремейками проектов. Activision подготовила несколько новых прототипов Pro Skater 1 и 2 от Tony Hawk.

Выход новой игры крупной франшизы принесет разнообразие в игровую индустрию, которая на данный момент пользуется успехом только активных шутеров.