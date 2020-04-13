Видеоигра Valorant добавляет функцию рейтинга

2020-04-13, Автор - Ramil; Продукт - Valorant; [88]
В прошлой неделе был запущен закрытый бета-тест игры Valorant. Игроки очень просили добавления рейтинговых матчей, и разработчики добавили эту функцию.

Теперь игроки Valorant могут участвовать как в тренировочных, так и в рейтинговых матчах. Улучшая свой скилл и статистику, игроки смогут подниматься по рейтинговой таблице.

Проект Valorant уже содержит семь основных званий: Наемник, Солдат, Ветеран, Герой, Легенда, Эпохальный и Бессмертный. Пока что неизвестно, как будет рассчитываться рейтинг, возможно это будет MMR, так как проект Riot является разработчиком игры League of Legends, где используется эта система подсчета.

Комментарии и отзывы Valorant
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
Лучший робот-пылесос. LG VR6670LVMPЛучший робот-пылесос. LG VR6670LVMP
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Redmi Note 9 получит процессор Helio G70...
Redmi Note 9 получит процессор Helio G70В базе данных теста производительности Geekbench, появился смартфон Redmi Note 9. ...
Камера смартфона Vivo V17 получила ночно...
Камера смартфона Vivo V17 получила ночноСмартфон Vivo V17 получил обновление прошивки, которое улучшает работу его основной камеры. Аппарат получ...
Игровой смартфон с 144 Гц экраном Nubia ...
Игровой смартфон с 144 Гц экраном Nubia Бренд Nubia представила свой новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G. ...
Tronsmart Onyx Ace наушники с четырьмя м...
Tronsmart Onyx Ace наушники с четырьмя мКомпания Tronsmart представила полностью беспроводные наушники. ...
ADATA представляет твердотельный накопит...
ADATA представляет твердотельный накопитКомпания ADATA Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя ADATA IM2S3314 M.2 2242 SATA III (...
iPad Pro можно превратить в ноутбук...
iPad Pro можно превратить в ноутбукОфициально представлен новый чехол для планшета iPad Pro под названием Doqo, который позволит вам преврат...
Новая модель от Huawei P30 Lite New Edit...
Новая модель от Huawei P30 Lite New EditКомпания Huawei выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Huawei P30 Lite N...
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Qua...
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing QuaНе так давно компания Thermaltake представила новую линейку корпусных вентиляторов Thermaltake Riing Quad...
В Desperados III вернется Маккой...
В Desperados III вернется МаккойУ нас есть отличные новости для преданных фанатов игры Desperados III — легендарный охотник за наградами ...
Портативный Bluetooth-динамик FINGERS Su...
Портативный Bluetooth-динамик FINGERS SuКомпания FINGERS выпустила новый портативный динамик SuperLit с RGB-подсветкой, которая светится в ритме ...
Смартфон Redmi 9 получит очень быструю з...
Смартфон Redmi 9 получит очень быструю зКитайские источники раскрыли новые подробности о смартфоне Redmi 9, который еще не был представлен официа...
Kolink объявляет о выпуске корпуса для П...
Kolink объявляет о выпуске корпуса для ПКомпания Kolink представила многофункциональный игровой корпус Balance Midi-Tower. Этот корпус иметь потр...
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуромОбзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor