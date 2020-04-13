Видеоигра Valorant добавляет функцию рейтинга

В прошлой неделе был запущен закрытый бета-тест игры Valorant. Игроки очень просили добавления рейтинговых матчей, и разработчики добавили эту функцию.

Теперь игроки Valorant могут участвовать как в тренировочных, так и в рейтинговых матчах. Улучшая свой скилл и статистику, игроки смогут подниматься по рейтинговой таблице.

Проект Valorant уже содержит семь основных званий: Наемник, Солдат, Ветеран, Герой, Легенда, Эпохальный и Бессмертный. Пока что неизвестно, как будет рассчитываться рейтинг, возможно это будет MMR, так как проект Riot является разработчиком игры League of Legends, где используется эта система подсчета.