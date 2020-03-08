Видеоигра Wonderful 101 Remastered появится 19 мая 2020 года

Разработчик PlatinumGames все же собрал 2 миллиона долларов на запуск игры Wonderful 101 Remastered. Новая версия игры будет поставляться с двумя новыми миссиями.

Новая версия игры будет содержать новый режим Time Attack, ремикс-саундтрек и две миссии DLC ориентированные на персонажа Luka. Разработчик планирует добавить большое количество языков для других регионов.

Игра появится 19 мая 2020 года на платформах Nintendo Switch, Windows и PS4. Вначале игра стартует в Северной Америке, затем в Европе и в конце в Японии.