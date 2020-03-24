Видеоигра компании Marvel Spider-Man 2 появится в 2021 году

Первая часть Spider-Man получила положительные отзывы критиков и игроков. Новая часть будет с улучшенной графикой и визуальным апгрейдом. Также будут введены новые локации, больше анимаций и новая механика игры.

Игра будет предлагать большой выбор игровых режимов: Realistic, Arcade и Hybrid. Большая часть перемещений с помощью паутины основана исключительно на физике.

Режим Arcade предлагает большую помощь для игрока. Hybrid будет слиянием двух режимов - больше всего похожим на механику первой игры.