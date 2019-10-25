Выход игры The Last of Us Part II переносится

Sony объявила, что игра The Last of Us Part II выход которой был намечен на 21 февраля, переносится на весну 2020 года. Разработчики не назвали причину переноса даты, фанаты с нетерпением ждут новой части игры.

В независимости от того, когда выйдет игра, ее ждет большая конкуренция. В первой половине 2020 года будут выходить крупные выпуски игр. В марте должны появится "Final Fantasy VII Remake", "Мстители Marvel" и "Watch Dogs Legion", а в апреле игроманы будут ждать "Cyberpunk 2077" и "DOOM Eternal".