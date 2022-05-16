Выход первого DLC для Dying Light 2 перенесено на сентябрь

Разработчик Techland отложил выпуск предстоящего сюжетного дополнения Dying Light 2 Stay Human до сентября, сообщил разработчик в четверг. Первоначально обновление планировалось выпустить в начале лета. "Мы приносим извинения за задержку, но мы твердо верим, что наше сообщество, фанаты и игроки заслуживают того, чтобы получить поистине незабываемые впечатления. Мы хотим, чтобы первое крупное сюжетное DLC оправдало ваши ожидания, сделав его максимально совершенным. Спасибо за ваше доверие и поддержку." - сообщение разработчика.

Напомним, что Dying Light 2 вышла в феврале этого года. В апреле был выпущен патч, в котором Techland добавила исправления для многопользовательских и одиночных режимов наряду с режимом «Новая игра +». В игре также будет предстоящее событие «По следам ночного бегуна», запланированное на июнь, с фоторежимом, который также ожидается в ближайшее время.
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