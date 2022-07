Выпущен игровой контроллер PowerA MOGA XP7-X Plus

Производитель игровой периферии PowerA, объявил о выпуске нового игрового контроллера XP7-X Plus.

XP7-X Plus обеспечивает незабываемый игровой процесс на ПК и мобильных устройствах. MOGA XP7-X Plus оснащен встроенным беспроводным блоком питания емкостью 2000 мАч, что позволяет его заряжать во время игры. XP7-X Plus подключается по беспроводной сети к совместимым устройствам Bluetooth и оснащен портом USB для проводной игры на ПК.

Контроллер поддерживает смартфоны длиной до 18,1 см. На устройстве есть стандартные игровые кнопки, которые можно переназначить.

Цена контроллера PowerA MOGA XP7-X Plus составляет около 100 долларов.