Выпущена обновленная третья часть Commandos 3 - HD Remaster

Издательство Kalypso Media и Raylight Games объявляют о выходе игры Commandos 3 - HD Remaster. Начиная с сегодняшнего дня игра доступна в Xbox Game Pass и PC Game Pass, а также в версиях для Xbox One, Windows PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В Commandos 3 - HD Remaster игрокам предстоит возглавить элитный отряд специального назначения, действующий в тылу врага в Европе во время Второй мировой войны. Шесть героев, три театра военных действий и двенадцать миссий. Весь путь – от Сталинграда до Берлина – в версии Remaster с улучшенными 3D-моделями и текстурами, а также переработанной системой управления и интерфейсом.

Игроку доступно шесть уникальных героев: зеленый берет, снайпер, морпех, сапер, шпион, вор. В игре представлено 12 миссий, 3 театра боевых действий, нетривиальные и увлекательные задания, уникальные тактические ситуации, напряженные миссии и полноценная сюжетная кампания, а также многопользовательский режим от 2 до 8 игроков, режим Deathmatch и захват флага.

Company of Heroes 3 дебютирует 17 ноября…
SEGA и Relic Entertainment объявили дату выхода Company of Heroes 3. …
Diablo Immortal не работает на смартфонах Samsung…
Спустя почти четыре года после первого анонса игры Blizzard выпустила Diablo Immortal на Android, iOS и П…
Представлена новая игра The Lord of the Rings: Return to Mor…
Добро пожаловать в "The Lord of the Rings: Return to Moria", единственную видеоигру о выживании, действие…
Cюжетно-приключенческая игра Reliquary выйдет на Nintendo Sw…
Jade Ember Studios представила сюжетно-приключенческую игру под названием Reliquary. …
Анонсирована мобильная игра The Division Resurgence…
Битва за Нью-Йорк еще не окончена. Откройте для себя всемирно известную франшизу теперь и на мобильных ус…
Античит Genshin Impact может навредить вашему ПК…
На протяжении всего своего существования Genshin Impact претерпевала различные обновления, добавляя новых…
Valve запускает ежегодную распродажу в Steam…
Valve запускает ежегодную распродажу игр в своем игровом магазине Steam. Недавно выпущенная игра Teenage …
В Ghostwire Tokyo доступно новое обновление…
Tango Gameworks объявила о выпуске обновления для Ghostwire: Tokyo. Это приключенческая игра в жанре экшн…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor