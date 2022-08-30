Выпущена обновленная третья часть Commandos 3 - HD Remaster

Издательство Kalypso Media и Raylight Games объявляют о выходе игры Commandos 3 - HD Remaster. Начиная с сегодняшнего дня игра доступна в Xbox Game Pass и PC Game Pass, а также в версиях для Xbox One, Windows PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В Commandos 3 - HD Remaster игрокам предстоит возглавить элитный отряд специального назначения, действующий в тылу врага в Европе во время Второй мировой войны. Шесть героев, три театра военных действий и двенадцать миссий. Весь путь – от Сталинграда до Берлина – в версии Remaster с улучшенными 3D-моделями и текстурами, а также переработанной системой управления и интерфейсом.

Игроку доступно шесть уникальных героев: зеленый берет, снайпер, морпех, сапер, шпион, вор. В игре представлено 12 миссий, 3 театра боевых действий, нетривиальные и увлекательные задания, уникальные тактические ситуации, напряженные миссии и полноценная сюжетная кампания, а также многопользовательский режим от 2 до 8 игроков, режим Deathmatch и захват флага.