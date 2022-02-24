Выпущено новое расширение Destiny 2: The Witch Queen

В популярной игре Destiny 2 вышло новое обновление под названием Destiny 2: The Witch Queen. Новое расширение предлагает широкий спектр нового контента и функций для онлайн-игры, включая новую кампанию и место для исследования, создание, класс оружия Glaive и многое другое. Как обычно, новое дополнение выходит вместе со свежим сезонным контентом.

Описание расширения Destiny 2: The Witch Queen

Королева-ведьма похитила Свет. Ее армия молниеносно наступает, и прежде чем боевая группа успевает среагировать, бойцы Улья вгрызаются в вашу броню. Наконец враги повержены, но их призраки безмолвно парят над полем боя, предрекая бесконечную битву. Не успеваете вы перевести дыхание, как поверженная орда поднимается и устремляется к вам вновь. За дело, Страж.

Комментарии и отзывы Destiny 2: The Witch Queen
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