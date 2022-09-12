Выпущено обновление Cyberpunk 2077 Edgerunners Update 1.6

CD Projekt Red выпустила обновление 1.6 для Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 Edgerunners Update 1.6 содержит различные исправления и улучшения игрового процесса, бесплатные DLC, а также контент Cyberpunk: Edgerunners. Обновленный гардероб позволяет создать до 6 нарядов, используя принадлежащие вам предметы одежды. Добавлены новые виды оружия: шесть новых единиц огнестрельного оружия и пять видов оружия ближнего боя. Добавлена ​​функция кросс-поддержки между платформами. Добавлены некоторые секреты, связанные с аниме-сериалом Cyberpunk: Edgerunners, которые можно открыть в Найт-Сити и многое другое. Полные примечания к патчу можно найти на официальном сайте игры.
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