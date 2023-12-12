Выставку Е3 официально и навсегда закрыли

Судьба мероприятия E3, самого важного события в игровой индустрии, достаточно длительное время находилась в подвешенном состоянии, но сегодня организация Entertainment Software Association официально сообщила изданию Washington Post, что после более чем двух десятилетий проведения мероприятия, которое служило центральным событием для американской и мировой видеоигровой индустрии, выставку E3 окончательно закрыли — больше мероприятие проводить не станут. Стоит напомнить, что изначально выставку отменили из-за коронавируса, после чего многие крупные компании просто отказались участвовать в данном событии и проект множество раз переносили. Выставка E3 должна была вернуться в этом году благодаря организаторам PAX.

Но новые организаторы не смогли привлечь самое важное для успешного проведения E3 — издателей, готовых продемонстрировать свои новейшие игры. В результате E3 2023 был отменен, а теперь организаторы мероприятия официально решили поставить точку в этом вопросе. «Мы знаем, что вся индустрия, игроки и разработчики, одинаково страстно относятся к E3. Мы разделяем эту страсть. Мы понимаем, что трудно прощаться с таким популярным событием, но это правильное решение, учитывая новые возможности нашей индустрии». Вероятно, причина закрытия проекта в том, что издателям больше не нужно собирать выставки для демонстрации своего проекта — всё можно смело показать в интернете и это будет гораздо дешевле, чем ехать в США.