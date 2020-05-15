Возможный список ближайших раздач в Epic Games Store

В сети опубликовали возможный список игр, которые попадут в бесплатную раздачу от Epic Games.

На следующей недели, в еженедельной акции магазина Epic Games Store поучаствуют следующие игры: Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection и ARK: Survival Evolved.

Civilization VI — пошаговая стратегия, вышедшая в 2016 году.

Borderlands: The Handsome Collection включает в себя вторую часть серии шутеров и Pre-Sequel, а также все DLC для них. Набор выпустили в 2015 году в том числе в качестве порта для PlayStation 4 и Xbox One.

ARK: Survival Evolved — многопользовательский симулятор выживания, который вышел в июне 2015 года.