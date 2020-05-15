Возможный список ближайших раздач в Epic Games Store

В сети опубликовали возможный список игр, которые попадут в бесплатную раздачу от Epic Games.

На следующей недели, в еженедельной акции магазина Epic Games Store поучаствуют следующие игры: Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection и ARK: Survival Evolved.

Civilization VI — пошаговая стратегия, вышедшая в 2016 году.

Borderlands: The Handsome Collection включает в себя вторую часть серии шутеров и Pre-Sequel, а также все DLC для них. Набор выпустили в 2015 году в том числе в качестве порта для PlayStation 4 и Xbox One.

ARK: Survival Evolved — многопользовательский симулятор выживания, который вышел в июне 2015 года.

Комментарии и отзывы Epic Games Store
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Новости:
Студия Frontier начала разработку Warhammer Age of Sigmar

Британская студия сообщила о пресс-релизе Warhammer Age of Sigmar. Разработчик известен франшизой Elite, ...
Обучающие и развлекательные игры для детей

В наши дни видеоигры для детей очень популярны, они несут в себе обучающий и развлекательный контент. Игр...
Игровой магазин Epic Games запускает распродажу игр

Игровой магазин Epic Games запускает вторую ежегодную распродажу игр, которая продлиться до 11 июня. Наст...
Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&TouchЛучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-FiОбзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистратор с радар-детектором и Wi-Fi
Лучший геймпад для ПК. Valve Steam ControllerЛучший геймпад для ПК. Valve Steam Controller
ZOTAC представила видеокарты линейки GeF...
ZOTAC представила видеокарты линейки GeFZOTAC анонсировала две видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. ZOTAC GTX 1650 GDDR6 и ZOTAC GTX 165...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный дву...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двуВ России долгие годы сегмент двухкамерных холодильников оставался незаслуженно недооцененным. Однако, в п...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет в би...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет в биБиблиотека NVIDIA GeForce Now каждый четверг добавляет игры. В этот раз компания NVIDIA добавила 18 игр, ...
Процессор AMD Ryzen 3 3100 разогнали поч...
Процессор AMD Ryzen 3 3100 разогнали почВ сети появились первые обзоры бюджетного процессора Ryzen 3 3100, который, судя по всему, имеет очень вы...
Разработана новая игра про самураев Samu...
Разработана новая игра про самураев SamuРазработчки Soleil, создатель игры Naruto для Boruto: Shinobi Striker, представила трейлер к новой игре S...
Универсальный пульт ДУ с поддержкой голо...
Универсальный пульт ДУ с поддержкой голоКомпания BroadLink представила универсальный пульт управления. Гаджет получил название BestCon RM4C Mini....
Новые видеокарты NVIDIA уже на подходе...
Новые видеокарты NVIDIA уже на подходеНа просторах интернета достаточно активно обсуждают возможность скорого анонса новых видеокарт компании N...
Обзор Biped. Новый взгляд на платформеры...
Обзор Biped. Новый взгляд на платформерыСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая нам сразу понравилась и привлекла внимание ауд...
Смартфон Motorola One Mid засветился в б...
Смартфон Motorola One Mid засветился в бВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования новинки Motorola One M...
Meizu 17 получит поддержку 5G...
Meizu 17 получит поддержку 5GКомпания Meizu рассказала некоторые подробности о предстоящем флагмане в честь своего 17-летия. ...
Blizzard намерена провести мероприятие B...
Blizzard намерена провести мероприятие BВ настоящее время в связи с опасной ситуацией в мире, крупнейшие выставки IT-индустрии закрываются и пере...
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился н...
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился нСетевые источники поделились качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy M51, который еще не был...
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютераОбзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркалаОбзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо-видеорегистратор в форм-факторе зеркала
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC (NE6207ST19P2-180T)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor