Все части Borderlands 3 попали на распродажу в Epic Games Store

В магазине Epic Games Store началась распродажа игр Borderlands 3.

Со скидкой в 50% можно приобрести все издания игры. Базовая версия игры Borderlands 3 обойдется в 999 рублей, а версия Deluxe Edition в 1499 рублей. А вот версия Super Deluxe Edition обойдется в 1749 рублей.

В издание Deluxe входит дополнительный контент, а издание Super Deluxe включает в себя сезонный пропуск с сюжетными DLC.

Borderlands 3 вышла 13 сентября 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила высокие оценки и рейтинг. Средний балл на Metacritic составляет 81 из 100.