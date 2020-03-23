Все игроки World of Warcraft: Battle for Azeroth получат значительное повышение XP

Blizzard Entertainment соблазняет всех игроков World of Warcraft: Battle for Azeroth акцией «Ветер мудрости»: с 20 марта по 20 апреля на всех персонажей действует 100% бонус опыта. Пост на сайте Blizzard гласит: “Если вы решили остаться дома и вновь вернулись в Азерот, или если вы повышаете уровень другого персонажа (или двух), вы получите специальный бонус, который поможет вам на вашем пути.” Это позволит всем игрокам получать двойную XP с 20 марта по апреля этого года.

Впервые выпущенная еще в 2004 году, World of Warcraft остается самой популярной MMO-игрой на рынке. Революционный продукт смешал хардкорные элементы Everquest с упрощенной, увлекательной механикой, которая могла заинтересовать более случайных игроков. С тех пор в игру было внесено семь огромных расширений (последние из которых были выпущены в 2018 году), и производители намерены выпустить восьмое к концу 2020 года.