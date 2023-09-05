Вторая часть Hogwarts Legacy уже разрабатывается

Есть просто шикарные новости для поклонников видеоигры Hogwarts Legacy — появилась информация о том, что в разработке находится сиквел (продолжение оригинальной истории, представленный в формате новой части серии), который поднимет франшизу на новый уровень. Новость поступила от авторитетного инсайдера MyTimeToShineHello, имеющего большой опыт в раскрытии информации о видеоиграх, которые создаются в формате киноадаптации или на основе известных фильмов. И хотя автор утечки не раскрыл подробностей будущего проекта, можно предположить, что у него есть источники в компании Warner Bros., поскольку в прошлом он уже не раз сливал информацию из студии, которой не было у других инсайдеров.

И хотя пока что деталей нового проекта не так уж много, запуск сиквела является вполне ожидаемой новостью — оригинальный проект пользуется очень высоким спросом среди геймеров по всему миру. Игра стала самой продаваемой в этом году, собрав 1,3 миллиарда долларов — это больше, чем три-четыре фильма по франшизе «Гарри Поттер». Однако не стоит ожидать скорой даты выхода игры, поскольку генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав ранее заявил, что компания хочет создать очень качественный проект и спешить точно не станет. Да и дело в том, что оригинальная игра всё ещё отлично продаётся и приносит массу денег в копилку издателя — зачем создавать вторую часть, снижая популярность первой? Всё же рынок видеоигр это в первую очередь бизнес, а потом уже развлечение.