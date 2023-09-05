Вторая часть Hogwarts Legacy уже разрабатывается

Есть просто шикарные новости для поклонников видеоигры Hogwarts Legacy — появилась информация о том, что в разработке находится сиквел (продолжение оригинальной истории, представленный в формате новой части серии), который поднимет франшизу на новый уровень. Новость поступила от авторитетного инсайдера MyTimeToShineHello, имеющего большой опыт в раскрытии информации о видеоиграх, которые создаются в формате киноадаптации или на основе известных фильмов. И хотя автор утечки не раскрыл подробностей будущего проекта, можно предположить, что у него есть источники в компании Warner Bros., поскольку в прошлом он уже не раз сливал информацию из студии, которой не было у других инсайдеров.

И хотя пока что деталей нового проекта не так уж много, запуск сиквела является вполне ожидаемой новостью — оригинальный проект пользуется очень высоким спросом среди геймеров по всему миру. Игра стала самой продаваемой в этом году, собрав 1,3 миллиарда долларов — это больше, чем три-четыре фильма по франшизе «Гарри Поттер». Однако не стоит ожидать скорой даты выхода игры, поскольку генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав ранее заявил, что компания хочет создать очень качественный проект и спешить точно не станет. Да и дело в том, что оригинальная игра всё ещё отлично продаётся и приносит массу денег в копилку издателя — зачем создавать вторую часть, снижая популярность первой? Всё же рынок видеоигр это в первую очередь бизнес, а потом уже развлечение.
В Black Desert запустили тематический ивент Подводный дворец…
Геймеры просто обожают тематические события, потому что они позволяют получать втрое больше удовольствия …
NVIDIA RTX IO ускоряет загрузку игры в два раза…
Информационное издание Digital Foundry вчера представило предварительный обзор технологии декомпрессии по…
Final Fantasy XVI выпустят на ПК…
Во время мероприятия Voices From Valisthea на выставке PAX West продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида (…
The Last of Us Part I всё же запустили на Steam Deck…
Видеоигра The Last of Us Part I была выпущена на ПК в марте этого года как весьма неудачный порт игры, ко…
NVIDIA представила технологию DLSS 3.5…
Вчера на мероприятии Gamescom 2023 компания NVIDIA представила DLSS 3.5 с технологией искусственного инте…
Владельцы подписки PlayStation Plus получат игры в честь юби…
Сегодня компания Sony объявила о планах выпустить новые игры для PS5 в рамках игрового каталога PlayStati…
Starfield требует как минимум 125 ГБ на SSD…
Вчера появились системные требования для долгожданной AAA-игры Starfield от Bethesda, и её требования к н…
Microsoft подписала с Sony сделку по Call of Duty…
Крупные западные издания сообщают, что компания Sony всё же согласилась на 10-летнее сотрудничество с Mic…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor